Cada 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Periodista, fecha instaurada en honor a Julius Fucik, periodista y escritor checo ejecutado en 1943 por el régimen nazi debido a su compromiso con la verdad y la libertad de expresión.

La jornada busca rendir homenaje a las y los periodistas de todo el mundo que ejercen su labor con ética, valentía y profesionalismo, muchas veces en contextos de riesgo, censura o violencia. Asimismo, es un recordatorio de la importancia del periodismo como pilar de la democracia, la transparencia y el derecho ciudadano a estar informado.

En este día también se reflexiona sobre los desafíos que enfrenta la profesión, como la desinformación, la precariedad laboral y las amenazas a la seguridad de quienes ejercen esta labor esencial para la sociedad.

El Día Internacional del Periodista invita a reconocer y valorar el papel fundamental de la prensa libre en la construcción de comunidades más informadas, críticas y participativas.