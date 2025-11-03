Cada 3 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Reservas de la Biosfera, una fecha proclamada por la UNESCO para reconocer el valor de estos espacios naturales que combinan la conservación de la biodiversidad con el desarrollo sostenible de las comunidades locales.

Las reservas de la biosfera son áreas que buscan lograr un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. En México existen más de 40 reservas reconocidas, que abarcan selvas, desiertos, bosques y costas llenas de vida.

Este día invita a reflexionar sobre la importancia de proteger estos ecosistemas, promover la educación ambiental y fomentar prácticas sostenibles que aseguren un futuro más verde y equilibrado para todos.