Apatzingán, Mich., 16 de febrero de 2026.- Un hombre fue detenido por las autoridades de seguridad durante un operativo preventivo implementado en la colonia Fovissste de Apatzingán, luego de que le fuera asegurada un arma de fuego de fabricación artesanal y una pequeña cantidad de hierba con características similares a la marihuana.

El aseguramiento se registró alrededor sobre la calle Primer Tribunal de Ario, donde los elementos que realizaban patrullajes de vigilancia y disuasión del delito observaron a un individuo que mostró una conducta evasiva ante la presencia policial.

Tras marcarle el alto y realizarle una inspección preventiva, los uniformados localizaron entre sus pertenencias un arma hechiza tipo escopeta, así como un envoltorio de plástico transparente que contenía aproximadamente 3.5 gramos de hierba seca de color verde.

El detenido fue identificado como Omar V. G., de 42 años de edad, originario de este municipio, quien fue asegurado en el sitio y trasladado ante la autoridad competente para que se determine su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.

De acuerdo con fuentes oficiales, esta detención forma parte de los dispositivos interinstitucionales que se mantienen activos en la región de Apatzingán, orientados a fortalecer la presencia operativa, inhibir conductas ilícitas y preservar el orden público.