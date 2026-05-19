Morelia, Michoacán, 19 de mayo de 2026.- El Zoológico de Morelia será sede de la carrera atlética “Michoacán por el Jaguar”, organizada por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán (ICTI), con el objetivo de recaudar fondos para la conservación e investigación del jaguar, una de las especies más emblemáticas y amenazadas de América.

El evento se realizará el domingo 7 de junio de 2026, a las 7:30 horas, en las instalaciones del parque, con acceso por la avenida Morelos Sur. Las y los participantes podrán elegir entre recorridos de 2, 4 y 6 kilómetros, en las categorías infantil, juvenil, de personas adultas mayores y de personas con discapacidad.

El director del parque, Julio César Medina Ávila, destacó que el zoológico es, además de un espacio de educación ambiental y recreación, un actor clave en la protección de la fauna silvestre, como el jaguar, el felino más grande de América. “Es un honor ser sede de esta carrera con causa, ya que desde nuestras instalaciones contribuimos a la preservación de esta especie a través de la investigación y la sensibilización de miles de visitantes”, señaló el funcionario.

Las inscripciones están abiertas hasta el 4 de junio de 2026, en las instalaciones del ICTI, ubicadas en Calzada Juárez 1446, colonia Villa Universidad, en Morelia. El kit del participante incluye la playera oficial, el número de competidor y una medalla conmemorativa.

Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en acciones concretas de conservación del jaguar y sus ecosistemas, además de promover la actividad física y el cuidado del medio ambiente, el zoológico invita a sumarse a esta iniciativa. Para más información sobre la carrera, las y los interesados pueden comunicarse al número telefónico 443 324 8607.