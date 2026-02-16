La Piedad, Mich.- 16 de Febrero del 2026.- Un joven motociclista resultó con diversas lesiones, luego de verse involucrado en un choque contra una camioneta sobre la carretera La Piedad–Numarán.

El incidente vial fue reportado en las cercanías de la gasolinera ubicada en el fraccionamiento Loma de Los Cedros, donde de acuerdo con los primeros reportes colisionaron una camioneta Dodge RAM y una motocicleta.

Hasta el sitio se movilizaron oficiales de Tránsito y Vialidad así como Paramédicos de Radio Auxilio Voluntario La Piedad, estos últimos le brindaron los primeros auxilios al motorista, identificado como José “N.”, de 24 años de edad y vecino de la colonia Las Cañadas, mismo que presenta posible fractura de clavícula izquierda, en muñeca del mismo lado y trauma de tórax.

Luego de ser estabilizado, el paciente fue canalizado al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su adecuada valoración y atención médica especializada.

Mientras que elementos de tránsito realizaron los correspondientes peritajes y aseguraron las unidades involucradas para que sea la autoridad competente la que determine responsabilidades.