Morelia, Michoacán, 19 de mayo de 2026.- Con una gran respuesta que demuestra la fuerza de las y los jóvenes michoacanos, el Instituto de la Juventud Michoacana (Ijumich) cerró la convocatoria del torneo Jalo Futbolero con 175 registros provenientes de 40 municipios que representan a las ocho regiones del estado.

Serán 2 mil 144 jugadoras y jugadores de 40 municipios quienes suden la camiseta en esta justa deportiva. Cabe destacar el crecimiento del balompié femenil en el estado, ya que las mujeres representan el 25 por ciento del total de los participantes, consolidando esta estrategia estatal como un espacio clave para la inclusión, el talento y la sana convivencia.

Como parte del proceso competitivo, los equipos representantes se definirán durante la etapa regional los domingos 24 y 31 de mayo. Los encuentros se llevarán a cabo en las canchas de fútbol 7 Morelia, Zamora, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Huetamo, Apatzingán, Uruapan y Zitácuaro, las cuales fueron construidas con Fondo para el Fortalecimiento de la Paz.

Posteriormente, los equipos clasificados disputarán la fase final en el Estadio Morelos. Los cuartos de final y las semifinales se jugarán el sábado 6 de junio, mientras que las grandes finales se celebrarán el domingo 7 de junio.

El Ijumich subrayó que este torneo tiene como objetivo fomentar la participación de los jóvenes mediante el deporte, además de ofrecer espacios que promuevan la convivencia y la integración en el estado.