Apatzingán, Mich., 16 de febrero de 2026.- Dos artefactos explosivos improvisados fueron localizados y destruidos la tarde de este lunes en las inmediaciones de la localidad de Puerta de Alambre, como parte de las acciones del Operativo Interinstitucional Paricutín, integrado al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El reporte se generó alrededor de las 14:00 horas a través del sistema C5i SITEC, donde se alertó sobre la posible presencia de objetos explosivos en la orilla de una huerta de limón, en una zona cercana a la citada comunidad, en la región de Apatzingán.

Al sitio se movilizó el personal operativo de los tres órdenes de gobierno, en coordinación con los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), quienes confirmaron la existencia de dos artefactos explosivos improvisados (AEI). De acuerdo con datos preliminares, los dispositivos estaban diseñados para activarse mediante un mecanismo de tensión, es decir, al ser accionados accidentalmente por quien transitara por el lugar.

Ante el riesgo latente, las autoridades procedieron al aseguramiento y acordonamiento del área, mientras se solicitó la intervención de la célula especializada del Grupo de Respuesta a Emergencias (G.R.E.), cuyos integrantes realizaron las maniobras técnicas para la desactivación y posterior destrucción controlada de los explosivos.

La operación concluyó sin que se reportaran personas lesionadas ni daños adicionales. Las autoridades reiteraron el exhorto a la ciudadanía para que, ante la presencia de objetos sospechosos, evite manipularlos y dé aviso inmediato a las líneas de emergencia, a fin de prevenir incidentes y salvaguardar la integridad de la población.