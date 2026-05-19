Morelia, Michoacán; 19 de mayo de 2026.- En su compromiso permanente con el campo de Morelia, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Saderm) invita al XX Aniversario de la Constitución de Ganaderos Organizados del Municipio de Morelia, realizado por el Centro de Acopio Ganadero de San Rafael Coapa de la tenencia de Tiripetío.

Por instrucciones del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de seguir apoyando al campo como se ha hecho a lo largo de su administración, la Saderm invita al evento que tendrá lugar el 23 y 24 de mayo del año en curso a partir de las 10:00 horas en el Centro de Acopio Ganadero.

“Con esta acción, se reafirma el compromiso por incrementar la producción del sector primario y mejorar la calidad de vida de las y los campesinos”, destacó el titular de la Saderm, Roberto Carlos López García, en conferencia de prensa.

El presídium también fue conformado por Jorge Mejía Cortés, presidente de la Asociación Ganadera Local General Independiente de Morelia, y Arturo Guillén García, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ganaderos Unidos de Morelia, acompañados por miembros de la cooperativa.

Anunciaron la cabalgata inaugural en la que participarán diversas autoridades municipales, asociaciones ganaderas, productores y habitantes del lugar.

Posterior a ella, se llevará a cabo la inauguración del evento para enfatizar los 20 años de trabajo como cooperativa, al incentivar la organización de las y los productores, así como la comercialización de la producción agrícola y ganadera.

Cabe recordar que en el año 2006 se creó la sociedad cooperativa “Ganaderos Organizados del Municipio de Morelia” S. C. de R. L, derivado de lo cual se construyó el “Centro de Acopio Ganadero San Rafael Coapa”, que hoy recibe el respaldo del Ayuntamiento de Morelia para celebrar sus 20 años de labor y éxito.