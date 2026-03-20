Lázaro Cárdenas, Mich.- 20 de marzo de 2026.- Ante el aviso de seguridad marítima emitido por la Capitanía de Puerto Regional, el Gobierno Municipal de Lázaro Cárdenas exhortó a la población a tomar medidas preventivas ante la presencia de “mar de fondo”, fenómeno que ocasionará oleaje elevado y corrientes de retorno en las costas del municipio.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, se prevé oleaje de entre 6 y 8 pies de altura, con periodos de 14 a 16 segundos, condiciones que podrían intensificarse en las próximas 24 horas, alcanzando hasta 18 segundos, lo que representa un riesgo para la navegación y actividades recreativas en playas.

Ante este panorama, el Gobierno Municipal hizo un llamado a la población, así como al sector pesquero y turístico, a extremar precauciones, evitar introducirse al mar en zonas de riesgo y atender en todo momento las recomendaciones de las autoridades.

Asimismo, se invita a mantenerse informados a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones en playas, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las familias.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno de Lázaro Cárdenas de proteger a la ciudadanía y reforzar la cultura de la prevención ante fenómenos naturales que impactan la región costera.

AGENCIA RED 113