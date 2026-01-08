Uruapan, Michoacán, 8 de enero de 2026.- En atención inmediata a un reporte, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a tres hombres presuntamente relacionados con el delito de privación de la libertad en agravio de una mujer. La víctima ya se encuentra bajo resguardo de la autoridad; asimismo, a los implicados se les aseguró una pistola y una réplica de arma de fuego.

La intervención se logró gracias a la coordinación entre las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Municipal, tras un reporte que alertó sobre una mujer retenida en la colonia La Mora de la ciudad de Uruapan.

En el lugar, tres hombres presuntamente relacionados con el delito fueron asegurados, los cuales llevaban consigo una pistola y una réplica de arma de fuego. Una vez realizadas las actuaciones pertinentes, los indiciados serán puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

La víctima se encuentra bajo resguardo y se aplican los protocolos de atención para que posteriormente efectúe la denuncia ante el Ministerio Público. El Plan Paricutín mantiene acciones puntuales en el combate a los delitos de alto impacto para garantizar el bienestar de la población.