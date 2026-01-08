Uruapan, Michoacán, 8 de enero de 2026.- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los secretarios de Turismo federal y estatal, Josefina Rodríguez Zamora y Roberto Monroy García, encabezaron la primera gira de trabajo del año en Uruapan. El objetivo principal del encuentro con el sector turístico regional fue presentar los proyectos estratégicos diseñados para detonar el desarrollo económico de la “Perla del Cupatizio”.

Entre las acciones inmediatas destacan importantes eventos de turismo deportivo programados para los meses de febrero y abril, los cuales generarán una derrama económica directa en beneficio de los sectores hotelero y restaurantero. Asimismo, se anunció una estrategia de difusión nacional conjunta con la presidenta municipal, Grecia Quiroz, para el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos, con el fin de posicionar esta tradición como un referente cultural y atraer una mayor afluencia de visitantes durante la temporada.

Durante la gira de trabajo, se realizó una reunión con cocineras tradicionales, hoteleros y prestadores de servicios turísticos regionales para abordar el Mundial de Fútbol y el proyecto del parador turístico integral en las ruinas del volcán Paricutín. En el encuentro participaron también el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor y la secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís.

“Estas reuniones tuvieron la finalidad de fortalecer el turismo, para incrementar la ocupación hotelera y generar mayor derrama económica, por ello trabajaremos de la mano Federación, estado y municipio, para traer a Uruapan eventos de turismo gastronómico, deportivo y comunitario que comenzarán proximamente”, señaló el secretario de Turismo estatal.

Con estos proyectos, Uruapan iniciará una etapa de promoción nacional e internacional e infraestructura turística para fortalecer sus riquezas naturales, artesanales, gastronómicas y culturales, en beneficio de toda la población.