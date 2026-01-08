Uruapan, Mich. – 08 de enero de 2026.- Un adulto mayor perdió la vida debido a las lesiones que sufrió al chocar su camioneta contra el camellón central del Libramiento, a la altura de la colonia Zumpimito, la tarde de este jueves.

El accidente sucedió alrededor de las 18:30 horas a la altura del Motel Venecia y fueron algunos automovilistas, quienes al darse cuenta de lo ocurrido reportaron los hechos al número de emergencias 911.

Al lugar se trasladaron paramédicos locales, mismos que revisaron al susodicho y se percataron de que ya no tenía signos vitales; persona que conducía una camioneta de color rojo, la cual terminó sobre el camellón central de dicha vialidad.

Al lugar también se presentaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes realizaron el peritaje correspondiente, además de que acordonaron para dar paso a las investigaciones por parte de la Fiscalía.

Por el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida sólo se sabe tenía entre 60 y 70 años de edad.