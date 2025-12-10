Zamora, Michoacán, 10 de diciembre de 2025.- Elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), junto con la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguraron a un hombre con una orden de aprehensión por homicidio calificado en la ciudad de Zamora.

Producto del reforzamiento operativo derivado del Plan Paricutín, los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la FGE, realizaban tareas de vigilancia en la colonia Generalísimo Morelos de este municipio, cuando hicieron la detención.

El ahora indiciado cuenta con un mandato judicial vigente por el delito de homicidio calificado y se le relaciona por su presunta participación en otros delitos, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente a efecto de llevar a cabo las diligencias correspondientes.

A través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la SSP redobla esfuerzos para obtener resultados positivos en materia de seguridad, que garanticen el orden público y la tranquilidad de la población.