Morelia, Michoacán, 10 de diciembre de 2025.- Para impactar de manera positiva en el desarrollo físico, social, emocional y académico de las y los estudiantes, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio la patada inaugural de dos canchas de fútbol 7 en la Escuela Secundaria Federal No. 2 “Hermanos Flores Magón”.

El mandatario detalló que, con una inversión estatal de 10 millones de pesos, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) edificó estos espacios deportivos que cuentan con los requerimientos de la FIFA, con lo que cumple el compromiso adquirido con los jóvenes, a través de una gestión del director del plantel, Rubén Trujillo García.

Ante decenas de jóvenes, Ramírez Bedolla informó que próximamente contarán con 10 nuevos planteles para que puedan continuar con sus estudios de bachillerato sin necesidad de desplazarse largas distancias, como parte de las acciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, explicó que las canchas cuentan con pasto sintético, cercado perimetral, andadores de adoquín, iluminación y pozos de absorción, para beneficio de mil 360 alumnas y alumnos de ambos turnos.

Acompañaron al gobernador la secretaria de Educación, Gabriela Molina; el secretario de Finanzas, Luis Navarro García; el director del Instituto de la Juventud Michoacana, Lenin López García; el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; la diputada local, Nalleli Pedraza Huerta; entre otras autoridades estatales y municipales; así como docentes, directivos y estudiantes beneficiados.