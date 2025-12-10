Morelia, Michoacán; 10 de diciembre de 2025.- El Instituto Municipal de Planeación (Implan) de Morelia sesionó con su Consejo Directivo para definir la ruta a seguir durante 2026, año para el cual se tiene planeado trabajar en base a objetivos encaminados a contribuir a la planeación y desarrollo de la capital del estado.

Cumpliendo con la encomienda del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; el director general del Implan, Rubén Flores Muñoz, detalló que este plan anual se enfoca en cuatro agendas: ciudad, medio ambiente, sociedad y sector económico; las cuales estarán acompañadas de acciones de planeación urbana, comunitaria y desarrollo.

“Vamos a hacer lo posible para cumplir con los objetivos y metas del plan que hoy presentamos; estamos comprometidos con nuestro objetivo institucional que es contribuir a la creación del mejor lugar para vivir”, señaló Flores Muñoz.

Detalló que se estará trabajando en procesos fundamentales como la actualización del plan de gran visión Morelia Next, el programa parcial de desarrollo urbano de la zona norte, la actualización del análisis de riesgos y vulnerabilidades climáticas, la elaboración de la política pública de datos abiertos, entre otros.

El director explicó que además se atenderán procesos estratégicos como son la recuperación del corredor ecológico del Río Chiquito, la reestructuración de la calle completa de la avenida Nocupétaro, el rediseño de mercados municipales como son el Independencia, Nicolás Bravo, San Juan y Auditorio, el parque de infiltración en la zona de Arboretum, entre otros.

Con estas acciones, el Implan Morelia refrenda su compromiso de seguir trabajando en programas y proyectos que contribuyan a la construcción del mejor lugar para vivir.