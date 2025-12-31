*Morelia, Michoacán, 31 de diciembre de 2025.-* Durante este año en Michoacán fueron detenidas 3 mil 28 personas, derivado del cumplimiento de órdenes de aprehensión vigentes, detenciones en flagrancia y puestas a disposición por la probable comisión de hechos constitutivos de delito, por medio de las labores operativas y de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Entre las detenciones se identificaron a 361 personas con indicios que las relacionan con células del crimen organizado; mientras que más de 10 mil fueron remitidas a la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa por la comisión de faltas administrativas.

En la recta final del 2025 se implementó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual reforzó la acción operativa en el estado lo que ha beneficiado en la detención de objetivos claros de generadores de violencia.

Para el año 2026, la SSP redoblará esfuerzos a fin de entregar mejores resultados en materia de seguridad, así como garantizar el orden público y construir las condiciones de desarrollo que la entidad y su ciudadanía merecen, en labores coordinadas con autoridades de los tres niveles de gobierno.