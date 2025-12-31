Morelia, Michoacán; 31 de diciembre de 2025. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención aVíctimas (CEEAV) cerró el 2025 con un aumento superior al 50 por ciento en la cobertura deatención a víctimas, al pasar de 586 a más de mil 200 personas, indicó su titular Víctor ManuelSerrato Lozano.

El comisionado estatal de la CEEAV, dio a conocer que en el año que concluye se logró unacobertura de más de 17 mil víctimas, derivado de las facultades ejercidas por la institución entodos sus rubros, siendo los principales agravios la desaparición, las lesiones en razón deparentesco, las amenazas, el robo de vehículos y el homicidio calificado.

Dijo que la Comisión estuvo presente en más de 13 mil audiencias en tribunales y salas del PoderJudicial, acompañando los procesos jurídicos de las víctimas, siempre procurando la salvaguardade sus derechos humanos, la atención integral y la reparación del daño.Serrato Lozano reconoció avances importantes para la atención de las víctimas en Michoacán, asícomo retos para el 2026 para lograr una mayor cobertura y asistencia, a través de los asesoresvíctimales y los servicios de atención psicológica y jurídica.

El titular de la CEEAV refrendó su compromiso para continuar explorando y gestionando mejoresesquemas de asistencia, protección y justicia para las víctimas del delito y de violaciones a losderechos humanos.