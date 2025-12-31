Se registran 2 accidentes de tránsito en distintos puntos del municipio de Morelia + Únicamente hubo daños materiales. RED 113 MICHOACÁN/Redacción Morelia, Mich.- Miércoles 31 de diciembre de 2025.- Dos accidentes de tránsito se registraron en diferentes puntos del municipio de Morelia, hechos que únicamente dejaron daños materiales, comentaron fuentes de rescate.

Unos de los incidentes ocurrió la tarde de este miércoles en la carretera Tiripetío-Eréndira, cerca de la carretera Morelia-Pátzcuaro. Se trató de un choque entre un auto negro y un camión tipo volteo. Bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) acudieron al sitio para auxiliar a los tripulantes, por fortuna no hubo heridos.

Unos oficiales de vialidad se encargaron de las acciones conducentes. Después, sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, esquina con avenida San Juanito Itzícuaro, un Chevrolet Spark, color negro, chocó contra la retaguardia de una patrulla de la Guardia Civil (GC).

Los involucrados dialogaron para resolver el problema. Las autoridades policiales recomiendan manejar con precaución, estar atentos al camino, mantener distancias y no consumir bebidas embriagantes.