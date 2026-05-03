Morelia, Michoacán, 3 de mayo de 2026.- Con una inversión de 50 millones de pesos, el Gobierno de Michoacán rehabilitará con concreto hidráulico alrededor de un kilómetro lineal del Boulevard Industrial de Uruapan, con lo cual se mejorará el flujo vehicular de una de las zonas más transitadas de la ciudad, así lo señaló el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla.

La intervención, que abarca aproximadamente un kilómetro lineal, se llevará a cabo en el tramo comprendido entre la calzada La Fuente y la calle Puerto Rico.

“Esta obra permitirá modernizar la infraestructura vial y potenciar la movilidad”, detalló el mandatario tras explicar que se realizará la colocación de 3 mil 586 metros cúbicos de concreto de alta calidad MR45.

Explicó que este material especializado está diseñado para soportar tráfico pesado, asegurando que la vialidad permanezca en óptimas condiciones durante varias décadas, reduciendo así los costos de mantenimiento a futuro.

Además, el proyecto contempla una visión de movilidad integral que beneficiará a peatones y ciclistas, con la construcción de mil 480 metros cuadrados de ciclovía, fomentando alternativas de transporte ecológicas, banquetas renovadas, rampas peatonales y guía podotáctil para garantizar el tránsito seguro de personas con discapacidad visual.

La zona será reforzada con la instalación de 48 nuevas luminarias, mejorando la visibilidad y la seguridad de quienes transitan por la zona durante la noche.