Morelia, Michoacán; 07 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de que las colonias morelianas estén preparadas ante posibles eventualidades, sigue adelante el programa Plan Familiar de Protección Civil, a través del cual, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, hizo entrega de mochilas de emergencia.

El encargado de la política interna del municipio, se reunió con encargados del orden y representantes de las colonias Felícitas del Río, Infonavit Cepamisa, Nueva Valladolid, Félix Ireta y Nueva Chapultepec, a quienes hizo entrega de estos kits que incluyen las herramientas fundamentales en caso de emergencias.

Yankel Benítez recordó que la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es trabajar escuchando a la ciudadanía y con cercanía para avanzar juntos en la cobertura de sus necesidades.

Refrendó que la entrega de mochilas de emergencia continuará en las colonias morelianas, acompañada de la capacitación correspondiente, para que los colonos cuenten con la paz y tranquilidad de estar preparados ante las eventualidades del clima.