Morelia, Michoacán; 05 de junio de 2026.- Con el compromiso de prevenir riesgos durante la temporada de lluvias, el gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reforzó las labores de sus distintas dependencias en limpieza y desazolve de ríos y drenes de la zona urbana y suburbana.

Con la participación de la Secretaría de Servicios Públicos, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Saderm) y el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), se retiraron más de 40 toneladas de basura y desechos como llantas, envases, ramas y diversos objetos que impedían el libre flujo del agua, en el Dren Arroyo de Tierras.

Estas acciones conjuntas resultan importantes ya que contribuyen a prevenir desbordamientos e inundaciones, que pudieran poner en riesgo la seguridad de las y los morelianos.

La Secretaría de Servicios Públicos, a través del personal de la Dirección de Residuos Sólidos, llevó a cabo el retiro de residuos acumulados en el dren, mediante el uso profesional de maquinaria especializada.

De manera complementaria, continúa la limpieza del bordo del Río Grande, así como de banquetas y guarniciones en el tramo comprendido de Guadalupe Victoria a Morelos Norte, acciones que contribuyen al mantenimiento de espacios públicos y la mejora de la imagen urbana.

Las recientes precipitaciones registradas en la capital michoacana han provocado taponamientos en las compuertas de este cuerpo de agua, debido al arrastre de basura, ramas, maleza y diversos residuos sólidos, afortunadamente la participación de instituciones como la Secretaría de Desarrollo Rural y el Ooapas ha evitado que la situación se agrave.

El Gobierno de Morelia hace un llamado a la población a no arrojar basura a ríos y drenes y denunciar a quienes infrinjan le ley en esta materia.