Morelia, Michoacán; 22 de julio de 2026.- Personal de rescate del Gobierno de Morelia, atiende y controla un incendio que se registró la mañana de este miércoles en una fábrica ubicada en la colonia Precursores de la Revolución.

Reportes de la Policía Morelia, refieren que el siniestro sobrevino en una fábrica de estopas, al parecer por una falla eléctrica, y posteriormente se extendió a una recicladora aledaña.

#Videos 🔥 Esta mañana se registró un incendio en una fábrica de estopa y material de reciclaje ubicada sobre la calle Raza Mexicas, en la colonia Precursores de la Revolución, al norte de la ciudad de #Morelia 👨🏻‍🚒🚒 pic.twitter.com/qkAIdTLiuH — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 22, 2026

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, se trasladaron al lugar, y con apoyo de pipas, lograron controlar el incendio.