Morelia, Mich.- Miércoles 22 de julio de 2026.- La mañana de este miércoles se registró un incendio en una fábrica de estopa y material de reciclaje ubicada sobre la calle Raza Mexicas, en la colonia Precursores de la Revolución, al norte de la ciudad de Morelia, informaron fuentes de rescate.

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La columna de humo negro pudo observarse desde distintos puntos de la capital michoacana, por lo que la situación fue reportada al número de emergencias.

Al sitio acudieron bomberos municipales y estatales, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar y sofocar la quemazón, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas a consecuencia del siniestro. Hasta el momento se desconoce cómo inició el fuego. Serán las instancias competentes las encargadas de realizar los peritajes correspondientes para determinar las causas del hecho.

AGENCIA RED 113