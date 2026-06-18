Zinapécuaro, Mich.- Jueves 18 de junio de 2026.- La mañana de este jueves se registró la volcadura de un tractocamión en el kilómetro 201 de la autopista México-Guadalajara, cerca de la caseta de cobro Zinapécuaro. Tras el percance, la unidad se incendió, informaron fuentes allegadas al tema.

#Video 🔥 Tras aparatosa volcadura, tractocamión se incendia en la México-Guadalajara, cerca de la caseta de cuota de #Zinapécuaro #Michoacán pic.twitter.com/uDHkQt8hQu — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 18, 2026

Hasta el momento se desconoce si el operador del vehículo resultó lesionado. Varios automovilistas que transitaban por la zona reportaron la emergencia al número 911.

Posteriormente acudieron elementos de la Guardia Nacional y bomberos, éstos últimos realizaron las labores necesarias para sofocar el fuego. Las instancias respectivas efectuaron las acciones conducentes para atender la situación y restablecer las condiciones de seguridad en el área.

AGENCIA RED 113