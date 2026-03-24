Morelia, Mich.- 23 de marzo de 2026.- El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que Michoacán cuenta con condiciones de seguridad para recibir a visitantes durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

Indicó que se han desplegado operativos en distintas regiones del estado, con la participación de corporaciones estatales y federales, a fin de garantizar la tranquilidad de turistas y habitantes.

Señaló que uno de los puntos con mayor afluencia será Uruapan, particularmente por la realización de actividades como los tianguis artesanales, que cada año atraen a miles de visitantes.

El mandatario reiteró que la estrategia de seguridad contempla presencia operativa en todo el estado y coordinación interinstitucional para asegurar un entorno seguro durante esta temporada.