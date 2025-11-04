Uruapan, Mich.- 04 de noviembre de 2025.- Decenas de jinetes, automovilistas y ciudadanía realizaron una cabalgata para pedir paz, unidad y justicia para Uruapan, tras el homicidio del alcalde Carlos Manzo; la caravana fue encabezada por el caballo “Copetudo”, aquel que montó el edil en distintos eventos y en el que llegó al Centro de la ciudad a rendir su primer informe de gobierno.

Decenas de jinetes, automovilistas y ciudadanía realizaron una cabalgata para pedir paz, unidad y justicia para #Uruapan, tras el homicidio del alcalde Carlos Manzo pic.twitter.com/fJUz9S3j0O — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) November 5, 2025

Los manifestantes se reunieron en la colonia Zumpimito, se dirigieron al Paseo de la Revolución y Paseo Lázaro Cárdenas para enfilar sobre la calle Morelos hasta llegar al corazón de la Perla del Cupatitzio.

Ciudadanos a caballo, en motocicletas, vehículos y también a pie participaron en el recorrido portando cartulinas en las que exigen justicia para Carlos Manzo, mientras que otros gritaban su nombre con fuerza recordando su legado de lucha, unidad y solidaridad para lograr la paz en Uruapan y Michoacán.

Mientras que en la demarcación de San Juan Nuevo, decenas de vecinos también realizaron una marcha en honor al alcalde Uruapense ultimado, con consignas y cartulinas exigieron justicia y que el crimen no quede impune.

En ninguna de las protestas se reportaron disturbios ni violencia.

RED 113