Morelia, Mich.- Martes 19 de mayo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que, de julio de 2025 a abril de 2026, ha logrado la detención de 85 personas relacionadas con delitos de extorsión, además de desarticular 11 bandas criminales y capturar a seis líderes regionales.

Durante la presentación de resultados, la institución detalló que en dicho periodo fueron iniciadas 223 carpetas de investigación en todo el estado, así como recibidas 3 mil 714 denuncias a través de la línea telefónica 089.

Además, la FGE reportó 84 casos atendidos mediante flagrancia y pago controlado, además de 27 órdenes de aprehensión solicitadas, de las cuales dos permanecen pendientes de cumplimentar.

En materia judicial, las autoridades indicaron que 19 personas fueron sentenciadas por extorsión agravada mediante procedimiento abreviado y otras seis recibieron sentencia en juicio oral.

Asimismo, la dependencia estatal destacó que 90 personas han sido vinculadas a proceso por el delito de extorsión, como parte de las acciones implementadas para combatir este ilícito en la entidad.

RED 113