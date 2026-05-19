Morelia, Michoacán, a 19 de mayo de 2026.- Luego de una exitosa primer campaña en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), el Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil buscará reforzarse de cara a la Temporada 2026-2027, por lo que realizará una visoría con la intención de captar talento michoacano y de sus alrededores.

La cita será los días 1 y 2 de junio del presente año en el Estadio Universitario, el registro dará inicio a partir de las 8:00 horas y las pruebas comenzarán a las 10:00 horas.

Los requisitos son: ser nacidas entre 2005 y 2009, asistir con vestimenta blanca (short, playera y calcetas), portar espinilleras y zapatos de fútbol y llenar el registro, en caso de ser menores de edad ir acompañadas de la mamá, el papá o tutor con copia de la INE.

Cabe mencionar que esta visoría estará a cargo del cuerpo técnico del equipo de Tercera División, es abierta al público en general y no es necesario contar con experiencia profesional.

“Queremos invitarlas a las visorías que vamos a tener próximamente para el equipo femenil, invitamos a todas las chicas que quieran participar. A lo mejor hay gente que ya tiene experiencia, que ya juega profesional, son bienvenidas y si no también que vengan, hemos detectado talento en las ligas locales y ligas estatales”, comentó el técnico Francisco Farfán.

El estratega del cuadro nicolaita que compite en la Liga TDP aseguró que, aunque tiene como objetivo reforzar ciertas posiciones, podrá incorporar a futbolistas con habilidades.