Morelia, Michoacán, 19 de mayo de 2026.- La Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem) ofrecerá su décimo concierto de temporada el próximo viernes 22 de mayo, a las 19:30 horas, en el Teatro Melchor Ocampo. Bajo la dirección del maestro invitado Alejandro Miyaki, el programa estará integrado por algunas de las obras más emblemáticas del romanticismo alemán y se realizará.

La velada iniciará con la “Obertura trágica”, de Johannes Brahms, una pieza de gran intensidad y profundidad emocional que destaca por su fuerza orquestal. Posteriormente, la pianista Alejandra Itzquiahuitl Pott interpretará el “Concierto no. 1 para piano y orquesta en mi bemol mayor”, de Franz Liszt, reconocido por su virtuosismo, dinamismo y brillantez técnica.

El programa cerrará con la Sinfonía no. 1, “Primavera”, de Robert Schumann, una obra vibrante inspirada en el espíritu esperanzador de la primavera. En conjunto, las tres composiciones ofrecen un recorrido por distintas emociones y matices del romanticismo europeo.

Alejandro Miyaki es uno de los directores mexicanos más destacados en los ámbitos sinfónico y operístico, y cuenta con más de dos décadas de trayectoria en importantes escenarios nacionales e internacionales. Por su parte, Alejandra Itzquiahuitl Pott ha sido galardonada en diversos concursos, lo que la ha proyectado a nivel mundial, y actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo en la Universidad de Colima.

La Secretaría de Cultura de Michoacán invita a disfrutar de una noche dedicada a la grandeza de la música sinfónica. Los boletos tienen una cuota de recuperación de 50 pesos y pueden adquirirse en las oficinas de la Osidem, ubicadas en el interior del Teatro Melchor Ocampo, en la calle Melchor Ocampo 256, en el Centro Histórico de Morelia.