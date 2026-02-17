Cotija , Mich.- 16 de febrero de 2026.- La violencia volvió a irrumpir en Cotija este lunes, cuando dos jóvenes fueron ejecutados con disparos de arma larga en la colonia Valle Verde, a un costado de la herrería “Equihua”. En el lugar fueron localizados 27 casquillos percutidos de fusil de asalto.

De acuerdo con la información obtenida por este medio, las dos víctimas quedaron sin vida sobre la avenida Francisco I. Madero. Los elementos de la Policía de Investigación y el personal de Servicios Periciales se trasladaron al sitio, que ya se encontraba acordonado y bajo resguardo policial.

En la escena fue localizado el cuerpo de Iván V., alias “Tacuache”, de 23 años de edad, originario de Sahuayo y vecino de Cotija, quien presentaba una herida de bala en la cabeza y durante la inspección, peritos hallaron entre sus pertenencias dos bolsas pequeñas con una sustancia granulosa de color blanco, con las características propias de una droga.

A pocos metros yacía José Rafael L., de 19 años, vecino del barrio Fuerte. A simple vista también presentaba impactos de arma de fuego en la cabeza. En el lugar también fue asegurada una motocicleta Italika, modelo 2025, color negro y sin placas de circulación, la cual presentaba impactos de bala.

Tras las diligencias correspondientes, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. La Fiscalía del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del doble homicidio y determinar la identidad de los responsables, quienes lograron darse a la fuga.