Morelia, Michoacán, 19 de mayo de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a la inauguración de la exposición “Cartografías Afectivas”, de la artista Alexia Maricruz Chacón, que se realizará el próximo 21 de mayo, a las 11:00 horas, en el Museo Regional Michoacano “Dr. Nicolás León Calderón”.

A través de esta propuesta, la artista construye una mirada sensible sobre Morelia, al reunir emociones, recuerdos y experiencias compartidas por habitantes de distintos barrios de la ciudad, a fin de generar una reflexión colectiva sobre la memoria, el territorio y los vínculos comunitarios.

La muestra artística es resultado de laboratorios y talleres desarrollados entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, en los que participaron personas de distintas generaciones. Mediante el collage y otros procesos creativos, las y los participantes reinterpretaron sus vivencias para construir un mapa alternativo de Morelia, trazado desde los afectos, la memoria y la experiencia cotidiana.

La exposición se realiza con apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), a través del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), del cual la artista fue beneficiaria en 2025.

“Cartografías Afectivas” permanecerá abierta al público hasta el 21 de julio en las instalciones del Museo Regional Michoacano, el cual se ubica en la calle Allende, número 305, en el Centro Histórico de Morelia.