Apatzingán, Mich.- 4 de septiembre de 2025.- Trabajador de la construcción perdió la vida cuando era trasladado a una clínica, tras sufrir un accidente mientras laboraba en la demolición de un inmueble en la colonia Centro de Apatzingán.

Fue la tarde de este jueves, cuando Enrique Y., también conocido como “El Chaparro” de 37 años de edad, realizaba junto con otros albañiles en el derribo de una barda, sobre la avenida Constitución de 1814, cuando en determinado momento la pared colapsó y Enrique cayó de lo alto de un andamio.

El afectado sufrió severas heridas, por lo que sus compañeros pidieron apoyo de una ambulancia, sin embargo, minutos después optaron por subirlo a un vehículo particular para llevarlo a una clínica cercana, pero al llegar al sanatorio los médicos confirmaron su deceso.

Agentes y peritos de la Fiscalía Regional de Justicia se trasladaron al nosocomio para realizar el levantamiento del cuerpo y acudieron al sitio del accidente donde realizaron los actos de investigación respectivos.

