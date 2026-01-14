Morelia, Michoacán, 14 de enero de 2026.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) lleva a cabo la sustitución de la red sanitaria en la calle Paraguay hasta el cárcamo ubicado en la avenida Enrique Ramírez, en la colonia Las Américas, una obra que beneficiará directamente a 720 habitantes de esta zona de la ciudad.

Esta acción permitirá mejorar el sistema de saneamiento, reducir riesgos de fugas así como fortalecer la infraestructura hidráulica, contribuyendo a un entorno más seguro y con mejores condiciones de vida para las familias de la colonia.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó que este tipo de obras tiene un impacto directo en el bienestar de la población.

“Con estas acciones fortalecemos el saneamiento y atendemos una necesidad prioritaria para las y los ciudadanos, generando beneficios duraderos que se reflejan en la calidad de vida de la comunidad”, expresó.

La obra forma parte del programa PROSANEAR (Programa de Saneamiento de Aguas Residuales), el cual se ejecuta con una inversión conjunta de 50 por ciento de recursos federales y 50 por ciento de recursos propios, permitiendo ampliar el alcance de las acciones de saneamiento en Morelia.

Asimismo, subrayó que estos trabajos se alinean con la visión del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, enfocada en mejorar la infraestructura hídrica del municipio, fortalecer los servicios básicos y elevar la calidad de vida de las y los morelianos.

El Ooapas refrenda su compromiso de continuar impulsando obras que contribuyan a un Morelia más ordenado, saludable y sustentable.