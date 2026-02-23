Uruapan, Mich.- 23 de febrero de 2026.- Sólo daños materiales dejó como saldo el incendio de un departamento, en el Fraccionamiento Las Lomas, en las faldas del cerro de La Cruz, al norte de la ciudad de Uruapan.

Fue al filo de las 14:00 horas de este lunes, cuando vecinos se percataron de una columna de humo negro y fuego que salía de uno de los edificios, por lo que de inmediato notificaron a los cuerpos de auxilio.

Al lugar se desplazaron elementos de Bomberos Voluntarios de Uruapan, quienes trabajaron por varios minutos hasta que lograron sofocaron las llamas que arrasaron con muebles, enseres domésticos, ropa y otras pertenencias.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias que provocaron el siniestro y las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

