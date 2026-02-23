Morelia, Michoacán a 23 de febrero de 2026.- El PRD Michoacán reconoció la labor cotidiana de las instituciones de seguridad del Estado Mexicano, así como el compromiso y la entrega de sus integrantes, al destacar que sus acciones contribuyen de manera directa a la construcción de la paz y al fortalecimiento del Estado de derecho.

Este reconocimiento se enmarca en la convicción de que la seguridad pública es un pilar esencial para la convivencia democrática y la protección de los derechos humanos, principios que el PRD promueve y defiende desde su origen.

El PRD Michoacán reiteró que la tarea de las instituciones de seguridad no se limita al resguardo del orden, sino que implica una labor constante de cercanía, profesionalización y construcción de confianza entre las autoridades y la ciudadanía.

En este sentido, la dirigencia hizo un llamado a continuar fortaleciendo las capacidades institucionales.