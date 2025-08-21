Morelia, Michoacán, 21 de agosto de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) continúa con la programación de la Muestra Estatal de Teatro Michoacán 2025, con la presentación de la obra “Gravedad Cero”, a cargo de la compañía Catexia Teatro y Vertebral Teatro Físico.

La función presentada en el Teatro Melchor Ocampo, sumergió al público en la historia de Tina, una adolescente de 13 años, que crece en un entorno marcado por la violencia, la pobreza y el abandono. Entre el amor de su abuela, la presencia intermitente de su tío y la responsabilidad hacia su hermano menor, Tina corre, corre para resistir, para no quebrarse y para construir un camino propio frente a un mundo que la arrastra.

La puesta en escena se convirtió en una metáfora de la resistencia y la capacidad de avanzar aún cuando todo parece pesar. Al mismo tiempo, provocó risas, ternura y profunda emoción, logrando que el teatro vibrara entre la dureza de la vida cotidiana y la posibilidad de transformarla.

La Muestra Estatal de Teatro Michoacán 2025 cierra este jueves a las 19:00 horas con la obra “Arrullos para Benjamín”, de Hasam Díaz, a cargo de la compañía Paso de Gato, en el Teatro Melchor Ocampo. La entrada es gratuita.