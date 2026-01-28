Tarímbaro, Mich.- AVANCE. – La noche de este miércoles se registró un accidente de tránsito sobre la carretera Tarímbaro-Álvaro Obregón, hecho que dejó un muerto y al parecer un herido de gravedad, trascendió en redes sociales.

Presumiblemente las víctimas circulaban a bordo de una motocicleta y a la altura de la Plaza El Prado, en las cercanías del Seminario de Filosofía.

En el sitio quedó paramédicos y patrulleros locales, quienes abanderaron el incidente. Asimismo, personal de la Fiscalía Regional llegó a la escena para emprender las investigaciones respectivas.

En breve más información.