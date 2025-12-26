Morelia, Michoacán, 26 de diciembre de 2025.- El Zoológico de Morelia invita a todas las niñas y niños, así como a sus familias, a vivir una experiencia llena de ilusión con la visita de los Reyes Magos, quienes estarán recibiendo cartas y tomándose fotografías con el público, desde hoy hasta el próximo 5 de enero, en un horario de 11:00 a 14:00 horas.

Esta emotiva actividad busca fortalecer la magia e ilusión en las infancias, brindando a los pequeños un espacio donde la fantasía, esperanza y alegría cobren vida. La presencia de Melchor, Gaspar y Baltazar permitirá a las infancias expresar sus deseos, compartir sonrisas y crear recuerdos inolvidables.

Además de esta experiencia especial, el Zoológico de Morelia ofrece una amplia variedad de atractivos para toda la familia, como el herpetario, acuario, cabaña encantada, tren terrestre, tren vía, lanchas de la selva mexicana y diversas áreas recreativas y educativas.

Durante la visita, las y los visitantes podrán aprender, conocer y admirar la biodiversidad, al observar de cerca a más de dos mil ejemplares de distintas especies, reafirmando el compromiso del zoológico con la educación ambiental, conservación y bienestar animal.

El Zoológico de Morelia es un espacio donde la diversión y el aprendizaje se unen, convirtiéndose en el escenario perfecto para disfrutar estas fechas llenas de magia y unión familiar.