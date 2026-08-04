Morelia, Michoacán; 4 de agosto de 2026.- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, anunció que Morelia fue elegida como sede del 3er Congreso Internacional de Lengua de Señas, un encuentro que se realizará del 17 al 20 de noviembre y que reunirá a personas, instituciones y especialistas de distintos países para fortalecer el diálogo en torno a la inclusión, la accesibilidad y el reconocimiento de las lenguas de señas.

La designación de Morelia como ciudad anfitriona representa un reconocimiento al trabajo que el Gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y el DIF Morelia han impulsado para promover una ciudad más incluyente, donde las personas con discapacidad encuentren mayores oportunidades de participación y ejercicio de sus derechos.

Entre las acciones que han distinguido a Morelia se encuentran el programa “Intérprete a Distancia”, que brinda servicio gratuito de interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM) las 24 horas para facilitar la comunicación en hospitales, dependencias públicas, comercios y otros espacios; los cursos permanentes de LSM dirigidos a la ciudadanía y al personal del Ayuntamiento; así como las actividades de sensibilización y promoción de los derechos de las personas sordas que impulsa el Centro para la Cultura de la Discapacidad. Estas iniciativas han fortalecido la accesibilidad comunicativa del municipio y contribuido a posicionar a Morelia como un referente en la materia.

La presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, destacó que recibir este congreso representa una oportunidad para seguir sensibilizando a la sociedad sobre la importancia de reconocer la diversidad lingüística y cultural de las Comunidades Sordas, así como de fortalecer acciones que contribuyan a construir entornos cada vez más accesibles.

El Congreso Internacional de Lengua de Señas reunirá en Morelia a académicos, investigadores, estudiantes, intérpretes y personas usuarias de distintas lenguas de señas, quienes compartirán experiencias y reflexiones en torno a la educación, los derechos lingüísticos, la accesibilidad y la participación plena de las Comunidades Sordas.

Con este encuentro internacional, Morelia reafirma su compromiso de impulsar acciones que promuevan la inclusión y el respeto a la diversidad, consolidándose como una ciudad que genera espacios para el diálogo, el aprendizaje y la construcción de una sociedad donde todas las personas puedan participar plenamente.