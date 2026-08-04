Pátzcuaro, Michoacán, 4 de agosto de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) delegación Michoacán llevará a cabo un proyecto integral para el rescate y saneamiento del río Guani en Pátzcuaro, ante el desbordamiento ocurrido el día de ayer a causa de las fuertes lluvias registradas en la región, anunció Luis Roberto Arias Reyes, delegado de la dependencia en la entidad.

Como parte de las acciones inmediatas, personal de Conagua Michoacán acudirá en las próximas horas a la zona para atender a la población afectada y realizar labores de limpieza y desazolve del río; acciones que buscan evitar que el agua se estanque, se generen nuevos desbordamientos y se incrementen las afectaciones a las viviendas y comercios cercanos.

“Estamos diseñando un plan integral que no sólo atenderá la emergencia actual, sino que sentará las bases para la recuperación a largo plazo del río Guani”, señaló Roberto Arias.

Por su parte, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que libere las zonas federales aledañas, específicamente en los 10 metros contiguos al río, ya que la invasión de estas áreas durante años ha reducido significativamente el cauce, provocando que en temporada de lluvias el agua se desborde con mayor facilidad.

Asimismo, extendió el exhorto a evitar tirar basura en calles y cauces, pues los residuos generan tapones que impiden el flujo adecuado del agua y agravan el riesgo de inundaciones.