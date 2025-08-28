Ciudad de México, 28 de agosto de 2025.– Durante la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, las senadoras y senadores reafirmaron su compromiso con el pueblo de México.

En primera instancia, fue electa la senadora Laura Itzel Castillo Juárez como próxima presidenta de la Mesa Directiva. Su amplia trayectoria política y social le han otorgado el reconocimiento, la confianza y el respaldo total de sus compañeras y compañeros, quienes coincidieron en que cuenta con toda la capacidad para encabezar esta importante responsabilidad.

Además confirmando que en el Senado, es tiempo de mujeres, se designó a las futuras integrantes de la mesa directiva: Verónica Camino Farjat, como vicepresidenta y a Mariela Gutiérrez Escalante y María Martina Kantún Can, como secretarias.

Consecuentemente, se realizó la Tercera reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, donde definieron su agenda al próximo periodo ordinario de sesiones en compañía de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y diversas autoridades del Gobierno de México donde reafirmaron su compromiso con el proyecto de nación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre las mesas de trabajo junto a secretarias y secretarios del gabinete presidencial, discutieron temas de gran relevancia para nuestro país en materia de Política Exterior, Jurídica, Seguridad Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, así como en materia de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Al respecto, la senadora Celeste Ascencio expresó su respaldo a la nueva Mesa Directiva y destacó que este proceso es muestra de la unidad y fortaleza del Grupo Parlamentario de Morena.

“Estoy segura de que su liderazgo fortalecerá los trabajos legislativos en este segundo año, desde mi responsabilidad como Senadora seguiremos impulsando con determinación el proyecto de la Cuarta Transformación, trabajando de manera conjunta, siempre en beneficio del pueblo de México y de manera muy especial de las y los michoacanos”, señaló la legisladora humanista.

Con ello, Celeste Ascencio refrendó su compromiso de mantener un trabajo legislativo cercano a la ciudadanía, a las mujeres, a las juventudes, a los pueblos originarios y al pueblo de Michoacán, construyendo desde el Senado las bases de un futuro más justo, solidario y próspero.