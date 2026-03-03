Morelia, Michoacán, 3 de marzo de 2026.- En la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM), el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla llamó a estudiantes de preparatorias, institutos tecnológicos y universidades públicas de todo el estado a que aprovechen los últimos días de registro al Programa Data, que les ofrecerá 4GB de internet gratuito al mes con acceso a redes sociales, mensajes y llamadas ilimitadas, para fortalecer su formación académica.

Informó que la plataforma data.michoacan.gob.mx cierra el próximo domingo 8 de marzo. Ahí deberán llenar el formulario de manera fácil y rápida, para que, del 17 al 27 de este mismo mes reciban uno de los 200 mil chips de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donados por el Gobierno de México, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, para que lo utilicen en su celular o tableta.

“Este programa es único en el país, no existe en otro estado de la república, para que todas y todos ustedes tengan datos de internet todo el tiempo, llamadas y mensajes ilimitados, así como acceso a Facebook, Instagram, Whatsapp, X y otras redes sociales excepto Tik Tok”.

Al día de ayer, agregó, se habían registrado al programa 900 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Morelia, quiere decir que nos faltan mil 300, pero todavía tenemos hasta el día 8 de marzo para registrarse en la plataforma”, invitó.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, contrastó que actualmente el 15 por ciento de los jóvenes en Michoacán no cuenta con acceso a internet, cuando es un derecho fundamental que abre las puertas a otras garantías, como el trabajo, a la información o la investigación.

Mientras que la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, Mariana Sosa Olmeda, explicó que con este plan de telefonía las y los estudiantes que se registren en la plataforma contarán también con llamadas, mensajes y redes sociales ilimitadas.

Acompañaron al gobernador la subsecretaria de Administración de la Secretaría de Educación, Patricia Flores Anguiano; el rector de la UTM, Sergio Pimentel Mendoza; el director general de Gobierno Digital, Juan Paulo Granados Gómez; entre autoridades estatales, docentes, y alumnas y alumnos beneficiados.