Morelia, Michoacán, a 03 de marzo de 2026.- Ante un auditorio lleno de estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la doctora Annie Pardo Cemo, destacada científica mexicana dictó la conferencia magistral “De la regeneración a la fibrosis: La paradoja de la cicatriz”, en este marco, incentivó a las y los alumnos nicolaitas a convertirse en los futuros investigadores e investigadoras del país.

Acompañada de la rectora Yarabí Ávila González, de la directora de la Facultad de Atención Integral en Ciencias de la Salud y Asistencia Social, Martha Patricia Morfin Gallegos, y de la consejera profesora de la dependencia, Martha Lara Padilla, la profesora emérita de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Annie Pardo abordó con las y los jóvenes nicolaitas sus líneas de investigación sobre la fibrosis pulmonar, en el marco del 68 aniversario del programa de Técnico en Enfermería.

“Estoy encantada de estar con ustedes y poderles compartir cuál es mi tema de interés, qué se ha trabajado y cómo se ha avanzado gracias a la ciencia básica y algunos aspectos de clínica”, manifestó la reconocida investigadora a nivel mundial.

Muchos de ustedes, añadió, en sus estudios de Enfermería y en su práctica profesional se van a encontrar con este tipo de padecimientos, los de Salud Pública encontrarán cómo las enfermedades del envejecimiento van cobrando importancia en la medida que nosotros vivimos más años.

Durante su ponencia, la doctora Annie Pardo dio una precisa explicación a las y los jóvenes sobre la fibrosis pulmonar y los resultados que se han logrado a través de los dos grupos de trabajo de Biopatología Pulmonar y Enfermedades Fibrosantes UNAM-INER, uno de ellos, a su cargo en la Facultad de Ciencias de la Máxima Casa de Estudios del país y el otro en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) liderado por el doctor Moisés Selman.

“Hemos tenido colaboraciones con diferentes colegas de distintas partes del mundo, y hoy en día son dos grupos formados por algunos profesores e investigadores y muchos estudiantes, muchos de los jóvenes son estudiantes desde la licenciatura, algunos de ellos de Biología, de maestría y de doctorado, estamos muy orgullosos de los grupos que se han ido formando”, enfatizó.

Pardo Cemo indicó que la fibrosis pulmonar es el resultado final de muchas enfermedades intersticiales difusas, y en dicho padecimiento el peor tipo, que es de biología desconocida, es la denominada idiopática.

Al respecto precisó que la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad devastadora, en ocasiones mucho más que el cáncer pulmonar, detalló que en el caso de dicho padecimiento, basados en estudios y en modelos experimentales, se planteó la línea de investigación referente a que la inflamación no es un mecanismo patogénico en esta enfermedad.

Ante las y los jóvenes sostuvo que el envejecimiento y fumar son los mayores factores de riesgo de la fibrosis pulmonar idiopática, siendo una enfermedad multifactorial, y refirió que en 2050 la población mayor de 60 años se calcula que será de alrededor de dos mil millones de personas, de manera que las enfermedades ligadas al envejecimiento van a aumentar, por lo que invitó a las y los estudiantes de Enfermería y Salud Pública a considerar este aspecto.

La doctora compartió amplia información respecto a sus líneas de investigación que se han centrado en comprender los mecanismos celulares y moleculares involucrados en la patogénesis en las enfermedades fibrosantes del pulmón, y el papel de las metaloproteinasas de matriz en estas patologías.

Durante su participación destacó el trabajo colaborativo que se ha logrado en el grupo de investigación de la UNAM-INER, el cual refirió está conformado por clínicos y por investigadoras e investigadores básicos, “de manera que nosotros aprendemos de los clínicos y ellos aprenden de nosotros, entonces, esa interacción es fundamental”, sostuvo.