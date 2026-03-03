Morelia, Michoacán; 03 de marzo del 2026.- El Ayuntamiento de Morelia, encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), anunció el arranque de una nueva etapa del programa Morelia Emprende – Incubadora de Negocios, con el objetivo de que más mujeres puedan iniciar o fortalecer su propio negocio.

“Esta nueva etapa consolida un modelo de acompañamiento que brinda herramientas claras y útiles, para que las mujeres puedan arrancar sus proyectos y hacerlos crecer de manera sólida”, destacó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de Semmujeris.

En esta fase se pondrán en marcha tres modalidades: la primera edición en línea, que permitirá participar desde distintos puntos de la ciudad; la segunda edición dirigida a mujeres sordas, en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH); y la cuarta edición presencial, que se realizará en el auditorio del DIF Morelia.

Durante el programa, las participantes recibirán capacitación en temas como administración, impuestos y estrategias de venta, conocimientos clave para abrir, operar y mantener un negocio en el tiempo. Con esta estrategia, el Gobierno de Morelia y SEMMUJERIS refuerzan su compromiso de generar oportunidades reales y fortalecer la independencia económica de las mujeres.

Modalidades del programa:

• Morelia Emprende para mujeres sordas. Inicio: viernes 13 de marzo. Horario: 3:00 pm a 4:30 pm. Ubicación: Auditorio Estatal de los Derechos Humanos, Fernando Montes de Oca 108, Col. Chapultepec Nte. Registro: https://acortar.link/M3XqeT

• Morelia Emprende presencial. Inicio: sábado 14 de marzo. Horario: 10:00 am a 1:00 pm. Ubicación: Auditorio del DIF Morelia, Vicente Barroso de La Escayola 135, Col. La Estrella. Registro: https://acortar.link/lINSrz

• Morelia Emprende en línea. Inicio: 16 de abril. Horario: 6:00 pm. Modalidad: vía Zoom. Registro: https://acortar.link/nJQEnM