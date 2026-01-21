Morelia, Michoacán, 21 de enero de 2026.- A partir de hoy a las 14:30 horas se abre la convocatoria para elegir el nombre de la nueva cría de jirafa reticulada del Parque Zoológico Benito Juárez, que nació el 13 de diciembre del año pasado. En esta ocasión, se podrá entre dos opciones seleccionadas por sus guardanimales: Luciano y Muñequito.

La votación, informó el director del recinto, Julio César Medina Ávila, se realizará por medio de la página oficial de Facebook del parque, a través de reacciones para elegir su opción favorita. La dinámica concluirá el sábado, día en que se dará a conocer el nombre ganador.

De igual forma, dio a conocer que mañana, en punto de las 8:45 horas, la jirafa saldrá del área de cuarentena para incorporarse al albergue general, donde se reunirá por primera vez con el resto de la manada.

Desde su nacimiento, la cría permaneció en cuarentena en la parte trasera del albergue, acompañada únicamente por su madre, quien se encargó de su cuidado y alimentación durante este mes y medio, bajo la supervisión permanente de los guardanimales y del equipo médico del área de mamíferos.

El director informó que de acuerdo con los reportes de los especialistas ,la jirafa se encuentra en óptimas condiciones de salud y ya está lista para integrarse con los demás ejemplares. “Gracias a los cuidados, el manejo adecuado y una buena alimentación, hoy podemos decir que esta cría está sana y preparada para formar parte de la manada. A partir de mañana, los visitantes podrán verla correr y curiosear cerca de la plataforma”, señaló.

Explicó que, debido a su tamaño y al proceso de adaptación a la presencia de visitantes, aún no será posible alimentarla durante la actividad “Contando Manchas”; sin embargo, verla integrada al grupo será una experiencia especial para el público. Finalmente, invitó a la ciudadanía a participar en la dinámica y recordó que el Zoológico de Morelia es la casa de todas y todos los michoacanos.