Michoacán, México, 25 de marzo de 2026.- Vaya polémica desató una coreografía presentada en el Colegio de Bachilleres de Tepalcatepec, dentro de un concurso conocido como, baile de sectoriales donde varios jovenes, presentaron un número bailable, simulando traer armas largas y encapuchados, bailando con varios ritmos musicales, frente a una audiencia que les aplaudía en cada momento.

AQUÍ EL EXTRACTO QUE RECUERDA AL FALLECIDO CARLOS MANZO:

#Video #Opina | Vaya polémica desató una coreografía presentada en el Colegio de Bachilleres de Tepalcatepec, donde los jovenes, bailaron encapuchados y simulando traer armas largas. pic.twitter.com/kkpLrCmkTU — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 26, 2026

Lo anterior se puede observar en un video de poco más de 5 minutos, que primeramente muestra a los jovenes entregados en el escenario con sus pasos de baile, encapuchados y simulando disparar armas de fuego, para cerrar con un desfile de fotografías de alcaldes y alcaldesas que han sido asesinados en Michoacán, entre ellos Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quien sufriera fatídico atentado el pasado 1 de noviembre de 2025.

Aquí el video completo de la coreografía que generó la polémica:

En dado momento, después de presentar el caso de Carlos Manzo, se puede escuchar un audio de la presidenta, Claudia Sheinbaum, presentando el Plan Michoacán por la Paz Y la Justicia, dentro de la coreografía. Las autoridades correspondientes no han publicado alguna postura oficial respecto al concurso organizado por el Cobaem Michoacán.

Redacción VANoticias