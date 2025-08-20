Morelia, Michoacán, 20 de agosto de 2025.- Las tareas de investigación e inteligencia que realiza el personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), han permitido descubrir una modalidad de fraude en línea llamado “spoofing”, que consiste en la suplantación de identidad de una persona o empresa.

Mediante el monitoreo permanente que efectúan los elementos de la Policía Cibernética de la Guardia Civil, se identificó un incremento de casos de este delito en correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes falsos que parecen provenir de bancos, empresas o instituciones oficiales.

A través de ellos, los presuntos ciberdelincuentes buscan obtener información personal, contraseñas, datos bancarios y otros datos sensibles para cometer fraudes o robos de identidad.

Por lo anterior, la SSP te comparte las siguientes recomendaciones para salvaguardar la privacidad:

•⁠ ⁠Verificar siempre la autenticidad de los remitentes antes de abrir un correo o mensaje.

•⁠ ⁠⁠Confirmar la información, contactando directamente a la empresa.

•⁠ ⁠No proporcionar datos personales ni bancarios por teléfono, correo o mensaje.

•⁠ ⁠Activar la autenticación en dos pasos en tus cuentas.

Si necesitas mayor atención u orientación, comunícate al 911 emergencias, siempre disponible para tu seguridad.