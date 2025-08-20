Morelia, Michoacán, 20 de agosto de 2025.- Para reducir los embarazos no planeados y la incidencia de infecciones de transmisión sexual en adolescentes, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) ha entregado 16 mil 291 métodos anticonceptivos a jóvenes de entre 10 y 19 años en lo que va del año.

Esta acción ha sido posible a través de los 171 módulos de servicios amigables fijos y la unidad itinerante Edusex, donde se les ofertan preservativos masculinos y femeninos, anticonceptivo oral, inyecciones mensuales, bimestrales y trimestrales; así como pastilla de emergencia, parche, diu medicado, implante Sub 1 y 2 de varilla; y se ofrece la vasectomía.

En estos espacios, las y los jóvenes también reciben orientación sobre el uso de métodos anticonceptivos, se resuelven dudas relacionadas con la sexualidad y se brinda consejería para prevenir la violencia en el noviazgo, todo con estricta confidencialidad y privacidad para asegurar que la información de las y los pacientes no se comparta con amigos o familiares.

Para recibir atención no se requiere de cita previa, solo es necesario acudir de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas al consultorio de servicios amigables del centro de salud más cercano, donde la atención es gratuita, así como los métodos anticonceptivos.

Las y los adolescentes pueden consultar la página www.bit.ly/3OsJPte, para ubicar los consultorios de servicios amigables más cercanos o acceder al chat ¿Cómo le hago? https://comolehago.org/, disponible todos los días.