Morelia, Michoacán; a 20 de agosto de 2025.- El Gobierno de Morelia, que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, celebra que el cortometraje “Las Señoritas de Valladolid” ha sido seleccionado para participar en la Sección Michoacana de la edición número 23 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

En ese sentido, la Secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, refrendó el compromiso de la presente administración para hacer de la capital del estado un destino de filmaciones. Ello, luego de recordar que dicho cortometraje de ficción, a cargo de la colectiva “Mujeres de Sal” fue el proyecto ganador de la segunda edición de la convocatoria “Hecho en Morelia”, concurso impulsado por medio de la Comisión Fílmica del Municipio.

“Seguimos impulsando a los nuevos talentos y por ello celebramos que Las señoritas de Valladolid haya sido seleccionado en esta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia”, mencionó Chávez Alcaraz.

Cabe recordar que el proyecto ganador recibió un apoyo económico de 100 mil pesos para su producción, además del respaldo institucional que incluyó facilidades para permisos, locaciones y casting, así como asesorías especializadas y acompañamiento de los consejeros honorarios de la Comisión Municipal de Fomento a la Industria Fílmica y Audiovisual de Morelia.

Fue en junio del presente año cuando se realizó el rodaje del cortometraje, en emblemáticas locaciones como: el andador El Nigromante, Palacio Municipal y el Bosque Cuauhtémoc; los cuales, por algunos días, se transformaron en escenarios que remontaban a la bella Morelia colonial.

Esta noticia consolida a Morelia como un destino ideal de filmaciones cinematográficas, al contar con un gobierno que apoya al talento local, gracias al trabajo de la Comisión Fílmica, creada hace poco más de año y medio bajo la encomienda del presidente Alfonso Martínez.