Tarímbaro, Mich.- 13 de octubre de 2025.- Bajo un cielo despejado y el ondear firme del lábaro patrio, los niños y jóvenes del Comando Club Anfibio Táctico Deportivo vivieron una jornada que difícilmente olvidarán. Las puertas del 26 Batallón de la Guardia Nacional en Tarímbaro se abrieron para recibirlos en una Visita Guiada llena de entusiasmo, aprendizaje y valores cívicos, en el marco del Plan “Guardia Nacional Contigo”.

Desde las primeras horas de la mañana, el lugar se llenó de curiosidad y sonrisas. Los pequeños cadetes, uniformados con sus distintivos rojos y negros, escucharon atentos cada explicación de los elementos de la Guardia Nacional, quienes compartieron con orgullo parte de su labor diaria en defensa y servicio de México.

La jornada comenzó con una ceremonia de izamiento de bandera, solemne y emotiva. Los niños se formaron en silencio, con la vista fija en el símbolo patrio, acompañando con respeto el himno nacional. Fue un momento de unión y amor por la patria que marcó el inicio de un día especial.

Luego vino la demostración de orden cerrado, donde los guardias nacionales mostraron disciplina, coordinación y trabajo en equipo, arrancando aplausos y expresiones de admiración de los visitantes. Posteriormente, los asistentes recorrieron una exposición fotográfica titulada “La Guardia Nacional Contigo”, donde conocieron la historia, el compromiso y las múltiples tareas que realiza esta institución en todo el país.

Pero el aprendizaje no se detuvo ahí. Los módulos de Transporte, Material de Guerra, Sanidad y Transmisiones permitieron a los jóvenes descubrir de cerca cómo se preparan y operan los equipos en distintas misiones. Algunos de ellos incluso participaron activamente, observando simulaciones y escuchando atentos las explicaciones sobre primeros auxilios y comunicación en campo.

El ambiente fue de camaradería y respeto. Entre risas, preguntas y demostraciones, los elementos de la Guardia Nacional lograron conectar con los pequeños visitantes, dejando claro que su labor no sólo es proteger, también inspirar.

Al concluir el recorrido, los niños compartieron un refrigerio junto a los elementos anfitriones, en un gesto de cercanía que simbolizó el propósito central de este encuentro que es acercar a la ciudadanía a sus fuerzas de seguridad y fortalecer el lazo entre la institución y la sociedad.